2024 Osmaniye Korkut Ata Üni. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108510247

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Osmaniye ilimizde yer alan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Osmaniye Korkut Ata Üni. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108510247

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye  ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi   Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi   Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 108510247 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü , Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümüne 67 kişi yerleşmiştir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 227,84674

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 67

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1.175.121

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108510247   

ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

FAKÜLTE: Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Osmaniye

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 227,84674

Başarı Sıralaması: 1.175.121

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+13

Yerleşen 2023 – 2024: 67

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,10261

Başarı Sıralaması:  1.186.242

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  50+2

Yerleşen 2021 : 2

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212,02436

Başarı Sıralaması:  952

Kontenjan 2020 :  50+2

Yerleşen 2020 : 52

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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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