2024 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108410672

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 108410672 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü , ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 17+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Psikoloji Bölümüne 17 kişi yerleşmiştir.

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 362,72715

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 17

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 123.32

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108410672

ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 362,72715

Başarı Sıralaması: 123.32

Kontenjan 2023 – 2024 : 17+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 17

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 368,36922

Başarı Sıralaması: 124.705

Kontenjan 2022: 15+0

Yerleşen 2022: 15

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 320,82923

Başarı Sıralaması : 98.779

Kontenjan 2021 : 15+0

Yerleşen 2021 : 15

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 368,66180

Başarı Sıralaması: 90.7

Kontenjan 2020 : 14+0

Yerleşen 2020 : 14

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.