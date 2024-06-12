2024 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108410478

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108410478

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi   ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)   Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108410478 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 18+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 18 kişi yerleşmiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 486,98059

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 18

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 27.355

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108410478   

ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 486,98059

Başarı Sıralaması: 27.355

Kontenjan 2023 – 2024 : 18+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 18

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 487,88554

Başarı Sıralaması:  25.837

Kontenjan 2022:  16+0

Yerleşen 2022: 16

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 416,35170

Başarı Sıralaması :  30.98

Kontenjan 2021 :  15+0

Yerleşen 2021 : 15

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 484,02196

Başarı Sıralaması:  26.7

Kontenjan 2020 :  12+0

Yerleşen 2020 : 12

taban-taban-puanlari.jpg

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 İstanbul Arel Üni. Moleküler Biyoloji ve GenetikBölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202311025
2024 İstanbul Arel Üni. Moleküler Biyoloji ve GenetikBölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202311025
2024 İstanbul Nişantaşı Üni.  Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 210402334
2024 İstanbul Nişantaşı Üni.  Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 210402334
2024 İstanbul Aydın Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202410141
2024 İstanbul Aydın Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202410141
2024 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 111010171
2024 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 111010171
Çok Okunanlar
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çifti öpüşmeye doyamadı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çifti öpüşmeye doyamadı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Zincir marketler kurban fiyatlarını açıkladı! CarrefourSA , A101, ve Migros kurbanlık fiyat listesi 2024
Zincir marketler kurban fiyatlarını açıkladı! CarrefourSA , A101, ve Migros kurbanlık fiyat listesi 2024
Yıldız Tilbe, baş örtüsü takarak yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı: 'Ne güzel olmuşsun Yıldız'ım ya'
Yıldız Tilbe, baş örtüsü takarak yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı: 'Ne güzel olmuşsun Yıldız'ım ya'
Yorumlananlar
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı