2024 Orta Doğu Teknik Üni. Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108410257

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Orta Doğu Teknik Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tercih kod numarası 108410257 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü kontenjanı 1+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanı: 421,98390

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 1

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başarı Sıralaması: 18.764

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108410257

ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 421,98390

Başarı Sıralaması: 18.764

Kontenjan 2023 – 2024 : 1+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 1

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 438,63293

Başarı Sıralaması: 12.796

Kontenjan 2022: 1+0

Yerleşen 2022: 1

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 391,24274

Başarı Sıralaması : 11.832

Kontenjan 2021 : 1+0

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 400,88497

Başarı Sıralaması: 35.1

Kontenjan 2020 : 1+0

Yerleşen 2020 : 1

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.