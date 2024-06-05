2024 Orta Doğu Teknik Üni. İngilizce Öğretmenliği Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108410072

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Orta Doğu Teknik Üni. İngilizce Öğretmenliği Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108410072

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   İngilizce Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 108410072 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 1+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 470,01713

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 1

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 6.641

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108410072   

ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 470,01713

Başarı Sıralaması: 6.641

Kontenjan 2023 – 2024 : 1+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 1

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 477,51039

Başarı Sıralaması:  4.763

Kontenjan 2022:  1+0

Yerleşen 2022: 1

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 463,37540

Başarı Sıralaması :  2.732

Kontenjan 2021 :  1+0

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 464,11916

Başarı Sıralaması:  4.07

Kontenjan 2020 :  1+0

Yerleşen 2020 : 1

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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