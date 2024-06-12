2024 Orta Doğu Teknik Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108470058

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Orta Doğu Teknik Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108470058

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi   Mimarlık Fakültesi   Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 108470058 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 483,86398

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 29.663

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108470058   

ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 483,86398

Başarı Sıralaması: 29.663

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 469,73490

Başarı Sıralaması:  39.894

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 396,92248

Başarı Sıralaması :  46.134

Kontenjan 2021 :  70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 460,97668

Başarı Sıralaması:  45.1

Kontenjan 2020 :  70+2

Yerleşen 2020 : 72

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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