2024 Orta Doğu Teknik Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108410354

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108410354 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 180+5+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 185 kişi yerleşmiştir.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 538,04447
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 185
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1.913
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108410354
ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 538,04447
Başarı Sıralaması: 1.913
Kontenjan 2023 – 2024 : 180+5+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 185
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 534,31365
Başarı Sıralaması: 2.094
Kontenjan 2022: 195+5
Yerleşen 2022: 200
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 488,87035
Başarı Sıralaması : 2.505
Kontenjan 2021 : 195+5
Yerleşen 2021 : 200
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 531,08200
Başarı Sıralaması: 2.57
Kontenjan 2020 : 195+5
Yerleşen 2020 : 200
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.