2024 Orta Doğu Teknik Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108410336

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108410336 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 105+3+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 108 kişi yerleşmiştir.

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 544,86250

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 108

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 716

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108410336

ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 544,86250

Başarı Sıralaması: 716

Kontenjan 2023 – 2024 : 105+3+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 108

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 541,13361

Başarı Sıralaması: 878

Kontenjan 2022: 105+3

Yerleşen 2022: 108

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 505,31021

Başarı Sıralaması : 1.048

Kontenjan 2021 : 105+3

Yerleşen 2021 : 108

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 538,59468

Başarı Sıralaması: 1.17

Kontenjan 2020 : 105+3

Yerleşen 2020 : 108

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.