2024 Ordu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108330068

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ordu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ordu ilinde bulunan Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ordu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 108330068 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ordu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ordu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ordu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ordu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
Ordu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 271,67654
Ordu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52
Ordu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 585.466
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108330068
ÜNİVERSİTE: Ordu Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Ordu
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 271,67654
Başarı Sıralaması: 585.466
Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 52
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 260,07925
Başarı Sıralaması: 707.845
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: 52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 50+2
Yerleşen 2021 : 50
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 266,16797
Başarı Sıralaması: 396
Kontenjan 2020 : 60+2
Yerleşen 2020 : 62
Ordu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ordu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.