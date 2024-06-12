2024 Ordu Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108310161

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ordu Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ordu ilinde bulunan Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ordu Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 108310161 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ordu Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ordu Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ordu Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ordu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 110+3+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 113 kişi yerleşmiştir.
Ordu Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 491,55355
Ordu Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 113
Ordu Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 24.193
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108310161
ÜNİVERSİTE: Ordu Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Ordu
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 491,55355
Başarı Sıralaması: 24.193
Kontenjan 2023 – 2024 : 110+3+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 113
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 488,47571
Başarı Sıralaması: 25.384
Kontenjan 2022: 110+3
Yerleşen 2022: 113
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 433,62740
Başarı Sıralaması : 19.939
Kontenjan 2021 : 100+3
Yerleşen 2021 : 103
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 495,49937
Başarı Sıralaması: 18.6
Kontenjan 2020 : 100+3
Yerleşen 2020 : 103
Ordu Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ordu Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.