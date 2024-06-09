2024 Ordu Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108390135

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ordu Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ordu ilinde bulunan Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ordu Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 108390135 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ordu Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ordu Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ordu Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü , Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ordu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü kontenjanı 40+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

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Ordu Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 265,79265

Ordu Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Ordu Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 709.273

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108390135

ÜNİVERSİTE: Ordu Üniversitesi

FAKÜLTE: Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Ordu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 265,79265

Başarı Sıralaması: 709.273

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,62315

Başarı Sıralaması: 764.543

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 8

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,24563

Başarı Sıralaması: 779

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

Ordu Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ordu Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.