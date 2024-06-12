2024 Ordu Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi MühendisliğiBölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108310091

Ordu Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi MühendisliğiBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ordu ilimizde yer alan Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ordu Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi MühendisliğiBölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108310091

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Ordu Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ordu  ilinde bulunan Ordu Üniversitesi   Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi   Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ordu Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği    Bölümü tercih kod numarası 108310091 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ordu Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ordu Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ordu Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği    Bölümü , Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ordu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği    Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği    Bölümüne 22 kişi yerleşmiştir.

Ordu Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği    Bölümü Taban Puanı: 231,59569

Ordu Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 22

Ordu Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği    Bölümü Başarı Sıralaması: 792.768

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108310091   

ÜNİVERSİTE: Ordu Üniversitesi

FAKÜLTE: Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Ordu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 231,59569

Başarı Sıralaması: 792.768

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 216,75996

Başarı Sıralaması:  844.355

Kontenjan 2022:  15+1

Yerleşen 2022: 16

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  15+1

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  10+1

Yerleşen 2020 : 2

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Ordu Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ordu Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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