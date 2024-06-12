2024 Ordu Üniversitesi Bahçe BitkileriBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108310107

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ordu Üniversitesi Bahçe Bitkileri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ordu ilinde bulunan Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ordu Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü tercih kod numarası 108310107 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ordu Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ordu Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ordu Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ordu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bahçe Bitkileri Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bahçe Bitkileri Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

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Ordu Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Taban Puanı: 256,80394

Ordu Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Ordu Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başarı Sıralaması: 557.103

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108310107

ÜNİVERSİTE: Ordu Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Ordu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 256,80394

Başarı Sıralaması: 557.103

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,97476

Başarı Sıralaması: 507.879

Kontenjan 2022: 25+1

Yerleşen 2022: 26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 25+1

Yerleşen 2021 : 6

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,33896

Başarı Sıralaması: 458

Kontenjan 2020 : 20+1

Yerleşen 2020 : 21

Ordu Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ordu Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.