2024 Ordu Üni. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108310294

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ordu Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ordu ilinde bulunan Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ordu Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 108310294 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ordu Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ordu Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ordu Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü , Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ordu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 40+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

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Ordu Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 375,50070

Ordu Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Ordu Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 144.271

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108310294

ÜNİVERSİTE: Ordu Üniversitesi

FAKÜLTE: Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Ordu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 375,50070

Başarı Sıralaması: 144.271

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 355,43192

Başarı Sıralaması: 166.636

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 283,49113

Başarı Sıralaması : 197.205

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 319,19978

Başarı Sıralaması: 211

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

Ordu Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ordu Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.