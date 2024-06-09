2024 Ordu Üni. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108310152

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ordu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ordu ilinde bulunan Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ordu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü tercih kod numarası 108310152 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ordu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ordu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ordu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü , Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ordu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümüne 48 kişi yerleşmiştir.
Ordu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Taban Puanı: 230,82600
Ordu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 48
Ordu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Başarı Sıralaması: 1.133.482
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108310152
ÜNİVERSİTE: Ordu Üniversitesi
FAKÜLTE: Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Ordu
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 230,82600
Başarı Sıralaması: 1.133.482
Kontenjan 2023 – 2024 : 45+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 48
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 228,27806
Başarı Sıralaması: 1.169.575
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: 41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 40+1
Yerleşen 2021 : 1
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 214,92068
Başarı Sıralaması: 928
Kontenjan 2020 : 40+1
Yerleşen 2020 : 41
Ordu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ordu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.