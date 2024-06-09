2024 Ordu Üni. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108310152

Ordu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ordu ilimizde yer alan Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ordu Üni. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108310152

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Ordu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ordu  ilinde bulunan Ordu Üniversitesi   Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ordu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü tercih kod numarası 108310152 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ordu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ordu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ordu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü , Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ordu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümüne 48 kişi yerleşmiştir.

Ordu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü Taban Puanı: 230,82600

Ordu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 48

Ordu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü Başarı Sıralaması: 1.133.482

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108310152   

ÜNİVERSİTE: Ordu Üniversitesi

FAKÜLTE: Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ordu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 230,82600

Başarı Sıralaması: 1.133.482

Kontenjan 2023 – 2024 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 48

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,27806

Başarı Sıralaması:  1.169.575

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214,92068

Başarı Sıralaması:  928

Kontenjan 2020 :  40+1

Yerleşen 2020 : 41

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Ordu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ordu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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