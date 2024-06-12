2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi ZootekniBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108210771

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Zootekni bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Zootekni Bölümü tercih kod numarası 108210771 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Zootekni Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Zootekni Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Zootekni Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Zootekni Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Zootekni Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Zootekni Bölümü Taban Puanı: 254,76056

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Zootekni Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 26

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Zootekni Bölümü Başarı Sıralaması: 572.826

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108210771

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 254,76056

Başarı Sıralaması: 572.826

Kontenjan 2023 – 2024 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 26

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,31377

Başarı Sıralaması: 555.12

Kontenjan 2022: 25+1

Yerleşen 2022: 26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 25+1

Yerleşen 2021 : 5

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,84770

Başarı Sıralaması: 500

Kontenjan 2020 : 20+1

Yerleşen 2020 : 21

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Zootekni Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Zootekni Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.