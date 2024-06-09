2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108210726

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü tercih kod numarası 108210726 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarım Ekonomisi Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tarım Ekonomisi Bölümüne 37 kişi yerleşmiştir.

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban Puanı: 286,04089

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 37

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Başarı Sıralaması: 519.855

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108210726

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 286,04089

Başarı Sıralaması: 519.855

Kontenjan 2023 – 2024 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 37

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,57369

Başarı Sıralaması: 476.369

Kontenjan 2022: 35+1

Yerleşen 2022: 36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 238,80527

Başarı Sıralaması : 463.079

Kontenjan 2021 : 35+1

Yerleşen 2021 : 36

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,33526

Başarı Sıralaması: 442

Kontenjan 2020 : 35+1

Yerleşen 2020 : 36

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.