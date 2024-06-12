2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortez ve ProtezBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108290278

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortez ve ProtezBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortez ve ProtezBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108290278

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortez ve Protez    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun  ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Ortez ve Protez    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortez ve Protez    Bölümü tercih kod numarası 108290278 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortez ve Protez    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortez ve Protez    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortez ve Protez    Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ortez ve Protez    Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Ortez ve Protez    Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortez ve Protez    Bölümü Taban Puanı: 291,33765

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortez ve Protez    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortez ve Protez    Bölümü Başarı Sıralaması: 362.586

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108290278   

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 291,33765

Başarı Sıralaması: 362.586

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,93290

Başarı Sıralaması:  341.095

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 239,98853

Başarı Sıralaması :  330.647

Kontenjan 2021 :  50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,15568

Başarı Sıralaması:  331

Kontenjan 2020 :  50+2

Yerleşen 2020 : 52

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortez ve Protez    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortez ve Protez    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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