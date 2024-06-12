2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortez ve ProtezBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108290278

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortez ve Protez bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez ve Protez Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü tercih kod numarası 108290278 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ortez ve Protez Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Ortez ve Protez Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü Taban Puanı: 291,33765
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü Başarı Sıralaması: 362.586
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108290278
ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Samsun
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 291,33765
Başarı Sıralaması: 362.586
Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 52
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 285,93290
Başarı Sıralaması: 341.095
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: 52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 239,98853
Başarı Sıralaması : 330.647
Kontenjan 2021 : 50+2
Yerleşen 2021 : 52
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 273,15568
Başarı Sıralaması: 331
Kontenjan 2020 : 50+2
Yerleşen 2020 : 52
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.