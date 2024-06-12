2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108210965

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108210965

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun  ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Mimarlık Fakültesi   Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 108210965 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 80+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mimarlık Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 358,58206

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 82

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 172.273

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108210965   

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 358,58206

Başarı Sıralaması: 172.273

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 82

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 353,41120

Başarı Sıralaması:  170.142

Kontenjan 2022:  80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 306,10594

Başarı Sıralaması :  152.702

Kontenjan 2021 :  80+2

Yerleşen 2021 : 82

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 376,81662

Başarı Sıralaması:  124

Kontenjan 2020 :  80+2

Yerleşen 2020 : 82

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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