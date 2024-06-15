2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108230342

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108230342

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun  ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi   İlahiyat Fakültesi   İlahiyat  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat  Bölümü tercih kod numarası 108230342 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat  Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat  Bölümü kontenjanı 125+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat  Bölümüne 133 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Taban Puanı: 287,63128

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 133

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Başarı Sıralaması: 442.881

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108230342   

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 287,63128

Başarı Sıralaması: 442.881

Kontenjan 2023 – 2024 : 125+4+0+4+0

Yerleşen 2023 – 2024: 133

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307,25627

Başarı Sıralaması:  305.07

Kontenjan 2022:  125+4

Yerleşen 2022: 129

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 264,59659

Başarı Sıralaması :  259.604

Kontenjan 2021 :  125+4

Yerleşen 2021 : 129

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 315,60952

Başarı Sıralaması:  153

Kontenjan 2020 :  150+4

Yerleşen 2020 : 154

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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