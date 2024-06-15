2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108230342

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 108230342 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 125+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 133 kişi yerleşmiştir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 287,63128
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 133
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 442.881
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108230342
ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Samsun
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 287,63128
Başarı Sıralaması: 442.881
Kontenjan 2023 – 2024 : 125+4+0+4+0
Yerleşen 2023 – 2024: 133
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 307,25627
Başarı Sıralaması: 305.07
Kontenjan 2022: 125+4
Yerleşen 2022: 129
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 264,59659
Başarı Sıralaması : 259.604
Kontenjan 2021 : 125+4
Yerleşen 2021 : 129
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 315,60952
Başarı Sıralaması: 153
Kontenjan 2020 : 150+4
Yerleşen 2020 : 154
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.