2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108210841

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 108210841 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Bölümü , Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 130+4+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 134 kişi yerleşmiştir.

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 412,10178

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 134

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 28.789

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108210841

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba)

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 412,10178

Başarı Sıralaması: 28.789

Kontenjan 2023 – 2024 : 130+4+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 134

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 413,34739

Başarı Sıralaması: 36.18

Kontenjan 2022: 130+4

Yerleşen 2022: 134

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 357,53965

Başarı Sıralaması : 38.555

Kontenjan 2021 : 130+4

Yerleşen 2021 : 134

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 416,27739

Başarı Sıralaması: 19.8

Kontenjan 2020 : 110+3

Yerleşen 2020 : 113

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.