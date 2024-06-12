2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108211133

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 108211133 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 120+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 124 kişi yerleşmiştir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 389,51550
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 124
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 124.267
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108211133
ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Samsun
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 389,51550
Başarı Sıralaması: 124.267
Kontenjan 2023 – 2024 : 120+3+0+3+0
Yerleşen 2023 – 2024: 124
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 384,75228
Başarı Sıralaması: 124.251
Kontenjan 2022: 120+3
Yerleşen 2022: 123
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 327,33789
Başarı Sıralaması : 120.124
Kontenjan 2021 : 110+3
Yerleşen 2021 : 113
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 381,33629
Başarı Sıralaması: 119
Kontenjan 2020 : 100+3
Yerleşen 2020 : 103
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.