2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108210692

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108210692

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun  ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi   İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi   Felsefe  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe  Bölümü tercih kod numarası 108210692 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe  Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Felsefe  Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Felsefe  Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe  Bölümü Taban Puanı: 256,94316

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 54

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe  Bölümü Başarı Sıralaması: 805.218

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108210692   

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 256,94316

Başarı Sıralaması: 805.218

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,34902

Başarı Sıralaması:  813.243

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  50+2

Yerleşen 2021 : 16

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,39318

Başarı Sıralaması:  654

Kontenjan 2020 :  50+2

Yerleşen 2020 : 52

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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