2024 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108210011

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 108210011 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 110+3+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 113 kişi yerleşmiştir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 481,56069
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 113
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 31.361
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108210011
ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi
ŞEHİR: Samsun
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 481,56069
Başarı Sıralaması: 31.361
Kontenjan 2023 – 2024 : 110+3+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 113
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 481,49605
Başarı Sıralaması: 30.597
Kontenjan 2022: 110+3
Yerleşen 2022: 113
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 423,44373
Başarı Sıralaması : 26.17
Kontenjan 2021 : 110+3
Yerleşen 2021 : 113
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 486,64465
Başarı Sıralaması: 24.8
Kontenjan 2020 : 100+3
Yerleşen 2020 : 103
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.