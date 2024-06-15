2024 Ondokuz Mayıs Üni. Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108211106

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 108211106 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 90+3+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümüne 93 kişi yerleşmiştir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 420,78199
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 93
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 8.526
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108211106
ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Samsun
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 420,78199
Başarı Sıralaması: 8.526
Kontenjan 2023 – 2024 : 90+3+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 93
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 414,02293
Başarı Sıralaması: 12.815
Kontenjan 2022: 90+3
Yerleşen 2022: 93
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 377,47962
Başarı Sıralaması : 8.943
Kontenjan 2021 : 90+3
Yerleşen 2021 : 93
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 402,94191
Başarı Sıralaması: 10.9
Kontenjan 2020 : 90+3
Yerleşen 2020 : 93
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.