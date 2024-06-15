2024 Ondokuz Mayıs Üni. İletişim ve Tasarımı Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108290345

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim ve Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi (Çarşamba) İletişim ve Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 108290345 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü , İletişim Fakültesi (Çarşamba) bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İletişim ve Tasarımı Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İletişim ve Tasarımı Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 283,12025

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 480.909

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108290345

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi (Çarşamba)

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 283,12025

Başarı Sıralaması: 480.909

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,01888

Başarı Sıralaması: 495.316

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 225,41799

Başarı Sıralaması : 525.991

Kontenjan 2021 : 50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.