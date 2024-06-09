2024 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204610345

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204610345

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri  ilinde bulunan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Psikoloji  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji  Bölümü tercih kod numarası 204610345 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji  Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji  Bölümü kontenjanı 10+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Psikoloji  Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Taban Puanı: 374,10932

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 12

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Başarı Sıralaması: 94.99

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204610345   

ÜNİVERSİTE: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 374,10932

Başarı Sıralaması: 94.99

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+2+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 12

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 381,22305

Başarı Sıralaması:  94.686

Kontenjan 2022:  12+0

Yerleşen 2022: 12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 323,40667

Başarı Sıralaması :  93.315

Kontenjan 2021 :  11+0

Yerleşen 2021 : 11

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 374,32378

Başarı Sıralaması:  79.2

Kontenjan 2020 :  10+0

Yerleşen 2020 : 10

taban-taban-puanlari.jpg

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200510101
2024 Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200510101
2024 Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206010803
2024 Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206010803
2024 Yaşar Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206010503
2024 Yaşar Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206010503
2024 Ted Üniversitesi Sosyoloji Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206710347
2024 Ted Üniversitesi Sosyoloji Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206710347
Çok Okunanlar
Günlük burç yorumları: 9 Haziran Pazar günü burç yorumlarınız nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, para, sağlık, kariyer...
Günlük burç yorumları: 9 Haziran Pazar günü burç yorumlarınız nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, para, sağlık, kariyer...
Umudumuz Türkiye, bizi kurtarın! 9 Haziran Pazar günü tüm gazete manşetleri
Umudumuz Türkiye, bizi kurtarın! 9 Haziran Pazar günü tüm gazete manşetleri
Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 9 Haziran Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 9 Haziran Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? 9 Haziran Pazar günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? 9 Haziran Pazar günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar
Yorumlananlar
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı