2024 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204610428

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 204610428 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 9+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 475,76244
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 35.942
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204610428
ÜNİVERSİTE: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 475,76244
Başarı Sıralaması: 35.942
Kontenjan 2023 – 2024 : 9+0+1+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 10
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 474,81945
Başarı Sıralaması: 35.829
Kontenjan 2022: 10+0
Yerleşen 2022: 10
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 417,03435
Başarı Sıralaması : 30.496
Kontenjan 2021 : 9+0
Yerleşen 2021 : 9
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 482,08117
Başarı Sıralaması: 28.2
Kontenjan 2020 : 8+0
Yerleşen 2020 : 8
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.