2024 Niğde Ömer Halisdemir Üni. İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108190146

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Niğde ilinde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 108190146 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Niğde ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 15+0+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümüne 16 kişi yerleşmiştir.

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 245,62795

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 16

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 861.788

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108190146

ÜNİVERSİTE: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: Niğde

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 245,62795

Başarı Sıralaması: 861.788

Kontenjan 2023 – 2024 : 15+0+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 16

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,76670

Başarı Sıralaması: 1.071.911

Kontenjan 2022: 15+0

Yerleşen 2022: 15

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 231,67582

Başarı Sıralaması : 486.679

Kontenjan 2021 : 15+0

Yerleşen 2021 : 15

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.