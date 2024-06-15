2024 Niğde Ömer Halisdemir Üni. İslami İlimler Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108110533

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Niğde ilimizde yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Niğde Ömer Halisdemir Üni. İslami İlimler Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108110533

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Niğde  ilinde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi   İslami İlimler Fakültesi   İslami İlimler  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü tercih kod numarası 108110533 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Niğde ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler  Bölümü kontenjanı 125+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İslami İlimler  Bölümüne 133 kişi yerleşmiştir.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü Taban Puanı: 273,45952

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 133

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü Başarı Sıralaması: 568.429

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108110533   

ÜNİVERSİTE: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: Niğde

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 273,45952

Başarı Sıralaması: 568.429

Kontenjan 2023 – 2024 : 125+4+0+4+0

Yerleşen 2023 – 2024: 133

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 292,06526

Başarı Sıralaması:  412.778

Kontenjan 2022:  125+4

Yerleşen 2022: 129

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 250,99461

Başarı Sıralaması :  342.591

Kontenjan 2021 :  125+4

Yerleşen 2021 : 129

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,80235

Başarı Sıralaması:  211

Kontenjan 2020 :  140+4

Yerleşen 2020 : 144

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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