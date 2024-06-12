2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi MatematikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108010119

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 108010119 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Matematik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Matematik Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 297,58637
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Matematik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 336.891
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108010119
ÜNİVERSİTE: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Nevşehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 297,58637
Başarı Sıralaması: 336.891
Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 52
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 284,61189
Başarı Sıralaması: 345.965
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: 52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 219,93838
Başarı Sıralaması : 384.344
Kontenjan 2021 : 50+2
Yerleşen 2021 : 52
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 267,46046
Başarı Sıralaması: 352
Kontenjan 2020 : 50+2
Yerleşen 2020 : 52
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.