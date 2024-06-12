2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İç MimarlıkBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108090133

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İç Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Hacıbektaş) İç Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 108090133 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi (Hacıbektaş) bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İç Mimarlık Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 298,99323

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 31

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 331.46

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108090133

ÜNİVERSİTE: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi (Hacıbektaş)

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 298,99323

Başarı Sıralaması: 331.46

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 286,27442

Başarı Sıralaması: 339.89

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.