2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Uluslararası İlişkiler Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108030186

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Nevşehir ilimizde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Uluslararası İlişkiler Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108030186

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir  ilinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Uluslararası İlişkiler  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü tercih kod numarası 108030186 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İlişkiler  Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Uluslararası İlişkiler  Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü Taban Puanı: 229,98298

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü Başarı Sıralaması: 1.145.134

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108030186   

ÜNİVERSİTE: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 229,98298

Başarı Sıralaması: 1.145.134

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218,51469

Başarı Sıralaması:  1.309.563

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218,48098

Başarı Sıralaması:  891

Kontenjan 2020 :  30+1

Yerleşen 2020 : 31

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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