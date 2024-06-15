2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108010349

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Nevşehir ilimizde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108010349

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir  ilinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   İlahiyat Fakültesi   İlahiyat  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat  Bölümü tercih kod numarası 108010349 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat  Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat  Bölümü kontenjanı 99+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat  Bölümüne 105 kişi yerleşmiştir.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Taban Puanı: 291,26955

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 105

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Başarı Sıralaması: 413.624

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108010349   

ÜNİVERSİTE: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 291,26955

Başarı Sıralaması: 413.624

Kontenjan 2023 – 2024 : 99+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 105

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310,75716

Başarı Sıralaması:  283.366

Kontenjan 2022:  99+3

Yerleşen 2022: 102

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 266,94409

Başarı Sıralaması :  246.981

Kontenjan 2021 :  99+3

Yerleşen 2021 : 102

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 322,98009

Başarı Sıralaması:  129

Kontenjan 2020 :  110+3

Yerleşen 2020 : 113

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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