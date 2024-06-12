2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108090088

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Nevşehir ilimizde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108090088

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir  ilinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi   Mühendislik-Mimarlık Fakültesi   Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108090088 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 50+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 386,12126

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 128.804

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108090088   

ÜNİVERSİTE: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 386,12126

Başarı Sıralaması: 128.804

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 359,67784

Başarı Sıralaması:  159.616

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 277,53946

Başarı Sıralaması :  211.016

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 303,09543

Başarı Sıralaması:  246

Kontenjan 2020 :  40+1

Yerleşen 2020 : 41

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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