2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108090088

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108090088 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 50+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 386,12126
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 128.804
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108090088
ÜNİVERSİTE: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: Nevşehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 386,12126
Başarı Sıralaması: 128.804
Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 52
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 359,67784
Başarı Sıralaması: 159.616
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: 52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 277,53946
Başarı Sıralaması : 211.016
Kontenjan 2021 : 40+1
Yerleşen 2021 : 41
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 303,09543
Başarı Sıralaması: 246
Kontenjan 2020 : 40+1
Yerleşen 2020 : 41
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.