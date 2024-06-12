2024 Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107090287

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 107090287 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık Bölümü , Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 100+3+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mimarlık Bölümüne 100 kişi yerleşmiştir.

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Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 324,03217

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 100

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 249.817

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107090287

ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 324,03217

Başarı Sıralaması: 249.817

Kontenjan 2023 – 2024 : 100+3+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 100

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 317,21966

Başarı Sıralaması: 245.461

Kontenjan 2022: 100+3

Yerleşen 2022: 103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 272,61347

Başarı Sıralaması : 223.215

Kontenjan 2021 : 100+3

Yerleşen 2021 : 103

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.