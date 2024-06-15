2024 Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107030135

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107030135

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi   Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi   İlahiyat  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat  Bölümü tercih kod numarası 107030135 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat  Bölümü , Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat  Bölümü kontenjanı 135+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat  Bölümüne 143 kişi yerleşmiştir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Taban Puanı: 314,74799

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 143

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Başarı Sıralaması: 256.99

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107030135   

ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi

FAKÜLTE: Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 314,74799

Başarı Sıralaması: 256.99

Kontenjan 2023 – 2024 : 135+4+0+4+0

Yerleşen 2023 – 2024: 143

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 322,41084

Başarı Sıralaması:  218.528

Kontenjan 2022:  135+4

Yerleşen 2022: 139

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 274,91107

Başarı Sıralaması :  207.423

Kontenjan 2021 :  135+4

Yerleşen 2021 : 139

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 334,86926

Başarı Sıralaması:  96.6

Kontenjan 2020 :  150+4

Yerleşen 2020 : 154

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Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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