2024 Necmettin Erbakan Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107010194

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 107010194 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü , Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 20+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 379,78276
Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 21
Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 44.692
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107010194
ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi
FAKÜLTE: Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 379,78276
Başarı Sıralaması: 44.692
Kontenjan 2023 – 2024 : 20+1+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 21
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 380,69993
Başarı Sıralaması: 45.009
Kontenjan 2022: 20+1
Yerleşen 2022: 21
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 334,26601
Başarı Sıralaması : 42.735
Kontenjan 2021 : 20+1
Yerleşen 2021 : 21
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 369,18907
Başarı Sıralaması: 36.2
Kontenjan 2020 : 20+1
Yerleşen 2020 : 21
Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.