2024 Necmettin Erbakan Üni. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107090221

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tercih kod numarası 107090221 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü , Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanı: 286,42243
Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64
Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başarı Sıralaması: 516.679
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107090221
ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi
FAKÜLTE: Siyasal Bilgiler Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 286,42243
Başarı Sıralaması: 516.679
Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 284,25171
Başarı Sıralaması: 526.358
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: 62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 228,13069
Başarı Sıralaması : 542.528
Kontenjan 2021 : 60+2
Yerleşen 2021 : 62
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 262,31819
Başarı Sıralaması: 494
Kontenjan 2020 : 60+2
Yerleşen 2020 : 62
Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.