2024 Necmettin Erbakan Üni. Moleküler Biyoloji ve GenetikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107010413

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Necmettin Erbakan Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tercih kod numarası 107010413 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Necmettin Erbakan Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.

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Necmettin Erbakan Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanı: 304,73282

Necmettin Erbakan Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64

Necmettin Erbakan Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başarı Sıralaması: 310.298

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107010413

ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 304,73282

Başarı Sıralaması: 310.298

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,53048

Başarı Sıralaması: 301.256

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 249,12190

Başarı Sıralaması : 295.371

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,60793

Başarı Sıralaması: 295

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Necmettin Erbakan Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.