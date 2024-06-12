2024 Necmettin Erbakan Üni. Matematik ve Bilgisayar BilimleriBölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107090215

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Necmettin Erbakan Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü tercih kod numarası 107090215 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Necmettin Erbakan Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Taban Puanı: 316,53847
Necmettin Erbakan Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52
Necmettin Erbakan Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Başarı Sıralaması: 271.411
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107090215
ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 316,53847
Başarı Sıralaması: 271.411
Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 52
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 295,16117
Başarı Sıralaması: 308.979
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: 52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 241,45448
Başarı Sıralaması : 324.559
Kontenjan 2021 : 50+2
Yerleşen 2021 : 52
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 277,73622
Başarı Sıralaması: 316
Kontenjan 2020 : 50+2
Yerleşen 2020 : 52
Necmettin Erbakan Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.