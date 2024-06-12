2024 Necmettin Erbakan Üni. Matematik Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107010131

Necmettin Erbakan Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Necmettin Erbakan Üni. Matematik Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107010131

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Necmettin Erbakan Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi   Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi   Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 107010131 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Necmettin Erbakan Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü , Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 20+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Matematik Öğretmenliği Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 428,73925

Necmettin Erbakan Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 21

Necmettin Erbakan Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 78.484

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107010131   

ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi

FAKÜLTE: Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 428,73925

Başarı Sıralaması: 78.484

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 21

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 424,76450

Başarı Sıralaması:  79.977

Kontenjan 2022:  20+1

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 369,79501

Başarı Sıralaması :  70.798

Kontenjan 2021 :  20+1

Yerleşen 2021 : 21

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 441,36153

Başarı Sıralaması:  62.1

Kontenjan 2020 :  20+1

Yerleşen 2020 : 21

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Necmettin Erbakan Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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