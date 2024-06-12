2024 Necmettin Erbakan Üni. Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107010555

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 107010555 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 140+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 145 kişi yerleşmiştir.

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Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 369,23444

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 145

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 154.061

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107010555

ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi

FAKÜLTE: Hemşirelik Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 369,23444

Başarı Sıralaması: 154.061

Kontenjan 2023 – 2024 : 140+4+0+4+0

Yerleşen 2023 – 2024: 145

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 365,77535

Başarı Sıralaması: 150.427

Kontenjan 2022: 140+4

Yerleşen 2022: 144

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 310,64435

Başarı Sıralaması : 145.088

Kontenjan 2021 : 130+4

Yerleşen 2021 : 134

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 360,51574

Başarı Sıralaması: 144

Kontenjan 2020 : 130+4

Yerleşen 2020 : 134

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.