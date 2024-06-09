2024 Necmettin Erbakan Üni. Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107030268

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 107030268 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü , Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 70+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 287,77226
Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 72
Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 505.591
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107030268
ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi
FAKÜLTE: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 287,77226
Başarı Sıralaması: 505.591
Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 72
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 277,60437
Başarı Sıralaması: 583.386
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: 72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 70+2
Yerleşen 2021 : 55
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 284,89764
Başarı Sıralaması: 361
Kontenjan 2020 : 70+2
Yerleşen 2020 : 72
Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.