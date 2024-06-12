2024 Necmettin Erbakan Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107090303

Necmettin Erbakan Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Necmettin Erbakan Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107090303

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Necmettin Erbakan Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi   Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi   Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 107090303 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Necmettin Erbakan Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü , Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümüne 84 kişi yerleşmiştir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 309,63101

Necmettin Erbakan Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 84

Necmettin Erbakan Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 293.279

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107090303   

ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi

FAKÜLTE: Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 309,63101

Başarı Sıralaması: 293.279

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307,34237

Başarı Sıralaması:  271.819

Kontenjan 2022:  80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 251,67242

Başarı Sıralaması :  286.17

Kontenjan 2021 :  80+2

Yerleşen 2021 : 82

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Necmettin Erbakan Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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