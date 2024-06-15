2024 Muş Alparslan Üniversitesi Tarih Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107810141

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Muş Alparslan Üniversitesi Tarih bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muş ilinde bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muş Alparslan Üniversitesi Tarih Bölümü tercih kod numarası 107810141 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muş Alparslan Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Muş Alparslan Üniversitesi Tarih Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Muş Alparslan Üniversitesi Tarih Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Tarih Bölümüne 96 kişi yerleşmiştir.
Muş Alparslan Üniversitesi Tarih Bölümü Taban Puanı: 232,73834
Muş Alparslan Üniversitesi Tarih Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 96
Muş Alparslan Üniversitesi Tarih Bölümü Başarı Sıralaması: 1.007.889
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107810141
ÜNİVERSİTE: Muş Alparslan Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Muş
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 232,73834
Başarı Sıralaması: 1.007.889
Kontenjan 2023 – 2024 : 90+3+0+3+0
Yerleşen 2023 – 2024: 96
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 207,41855
Başarı Sıralaması: 1.282.608
Kontenjan 2022: 90+3
Yerleşen 2022: 93
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 90+3
Yerleşen 2021 : 10
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 : 90+3
Yerleşen 2020 : 53
Muş Alparslan Üniversitesi Tarih Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muş Alparslan Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.