2024 Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107810265

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muş ilinde bulunan Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü tercih kod numarası 107810265 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler Bölümü kontenjanı 162+5+0+5+0 kişidir. 2023 yılında İslami İlimler Bölümüne 172 kişi yerleşmiştir.

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Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban Puanı: 234,79111

Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 172

Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Başarı Sıralaması: 984.383

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107810265

ÜNİVERSİTE: Muş Alparslan Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: Muş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 234,79111

Başarı Sıralaması: 984.383

Kontenjan 2023 – 2024 : 162+5+0+5+0

Yerleşen 2023 – 2024: 172

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,54176

Başarı Sıralaması: 661.538

Kontenjan 2022: 162+5

Yerleşen 2022: 167

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 162+5

Yerleşen 2021 : 123

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 279,52788

Başarı Sıralaması: 317

Kontenjan 2020 : 180+5

Yerleşen 2020 : 185

Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.