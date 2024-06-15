2024 Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107810265

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muş ilinde bulunan Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü tercih kod numarası 107810265 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler Bölümü kontenjanı 162+5+0+5+0 kişidir. 2023 yılında İslami İlimler Bölümüne 172 kişi yerleşmiştir.
Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban Puanı: 234,79111
Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 172
Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Başarı Sıralaması: 984.383
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107810265
ÜNİVERSİTE: Muş Alparslan Üniversitesi
FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi
ŞEHİR: Muş
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 234,79111
Başarı Sıralaması: 984.383
Kontenjan 2023 – 2024 : 162+5+0+5+0
Yerleşen 2023 – 2024: 172
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 264,54176
Başarı Sıralaması: 661.538
Kontenjan 2022: 162+5
Yerleşen 2022: 167
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 162+5
Yerleşen 2021 : 123
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 279,52788
Başarı Sıralaması: 317
Kontenjan 2020 : 180+5
Yerleşen 2020 : 185
Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.