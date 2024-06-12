2024 Muş Alparslan Üniversitesi GerontolojiBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107890049

Muş Alparslan Üniversitesi GerontolojiBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muş ilimizde yer alan Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Muş Alparslan Üniversitesi GerontolojiBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107890049

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Muş Alparslan Üniversitesi Gerontoloji    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muş  ilinde bulunan Muş Alparslan Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Gerontoloji    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muş Alparslan Üniversitesi Gerontoloji    Bölümü tercih kod numarası 107890049 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muş Alparslan Üniversitesi Gerontoloji    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muş Alparslan Üniversitesi Gerontoloji    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muş Alparslan Üniversitesi Gerontoloji    Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gerontoloji    Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Gerontoloji    Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

Muş Alparslan Üniversitesi Gerontoloji    Bölümü Taban Puanı: 241,32936

Muş Alparslan Üniversitesi Gerontoloji    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Muş Alparslan Üniversitesi Gerontoloji    Bölümü Başarı Sıralaması: 689.584

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107890049   

ÜNİVERSİTE: Muş Alparslan Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Muş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 241,32936

Başarı Sıralaması: 689.584

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218,52444

Başarı Sıralaması:  822.536

Kontenjan 2022:  20+1

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  50+2

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  50+2

Yerleşen 2020 : 27

taban-taban-puanlari.jpg

Muş Alparslan Üniversitesi Gerontoloji    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muş Alparslan Üniversitesi Gerontoloji    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206190385
2024 Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206190385
2024 İstanbul Nişantaşı Üni.  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 210402306
2024 İstanbul Nişantaşı Üni.  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 210402306
2024 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi VeterinerlikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107690152
2024 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi VeterinerlikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107690152
2024 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202110753
2024 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202110753
Çok Okunanlar
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çifti öpüşmeye doyamadı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çifti öpüşmeye doyamadı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Meteoroloji uyardı! Çöl sıcakları yakacak | Bugün sıcaklıklar ne kadar olacak? 12 Haziran 2024 Çarşamba hava durumu
Meteoroloji uyardı! Çöl sıcakları yakacak | Bugün sıcaklıklar ne kadar olacak? 12 Haziran 2024 Çarşamba hava durumu
Kurban fiyatları ne kadar? Bayrama sayılı günler kala kurbanlık fiyatları
Kurban fiyatları ne kadar? Bayrama sayılı günler kala kurbanlık fiyatları
Yorumlananlar
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı