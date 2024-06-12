2024 Munzur Üniversitesi Mimarlık Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109590047

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Munzur Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tunceli ilinde bulunan Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Munzur Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 109590047 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Munzur Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Munzur Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Munzur Üniversitesi Mimarlık Bölümü , Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tunceli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 20+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mimarlık Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

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Munzur Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: ---

Munzur Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 3

Munzur Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109590047

ÜNİVERSİTE: Munzur Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Tunceli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 3

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 2

Munzur Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Munzur Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.