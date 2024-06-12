2024 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107610416

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 107610416 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 140+4+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 144 kişi yerleşmiştir.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 500,19112

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 144

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 18.478

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107610416

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 500,19112

Başarı Sıralaması: 18.478

Kontenjan 2023 – 2024 : 140+4+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 144

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 499,31690

Başarı Sıralaması: 18.013

Kontenjan 2022: 140+4

Yerleşen 2022: 144

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 443,28956

Başarı Sıralaması : 14.957

Kontenjan 2021 : 140+4

Yerleşen 2021 : 144

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 502,82717

Başarı Sıralaması: 13.9

Kontenjan 2020 : 140+4

Yerleşen 2020 : 144

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.